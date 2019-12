Het Eindhoven Museum gaat uitbreiden en krijgt een andere naam. Het museum gaat Vonk heten en moet in de toekomst in plaats van 55.000 zo'n 130.000 bezoekers gaan trekken.

Het museumpark, voortgekomen uit een fusie van het prehistorisch dorp en Museum Kempenland, gaat ook qua ruimte groter worden. "Voor alle culturele instellingen geldt dat je moet blijven vernieuwen. En als we dat nu niet doen, komen we aan de grenzen van wat we nu nog kunnen doen", zegt directeur Ward Rennen.

Vonk kent straks een andere aanpak dan het huidige Eindhoven Museum. Nu wordt de regionale cultuurhistorie tot en met de zestiende eeuw verteld in het prehistorisch dorp. Bezoekers kunnen in de toekomst de complete geschiedenis van de regio meekrijgen, tot het heden.

In het vernieuwde museum komen er onder andere interactieve installaties en een groot entreegebouw. In dit gebouw komt een voorstelling over de ontwikkeling van de regio, waar ook horeca in komt te zitten. Ook komt er een bouwschuur, waar bezoekers samen kunnen werken aan nieuwe installaties.

De uitbreiding van het museum kost ruim 10 miljoen euro. Dat geld moet grotendeels komen van uit de Brainport Regio Deal, rijksgeld dat bedoeld is om het vestigingsklimaat van de hightech-regio Eindhoven te verbeteren. Verder verwacht het Eindhoven Museum aanspraak te kunnen maken op budgetten uit cultuurfondsen.



In 2024 zou Vonk de deuren moeten gaan openen.