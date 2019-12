Honderden parkeerplekken in de Eindhovense Genneper Parken gaan plaats maken voor bomen en planten. De helft van het parkeerterrein aan de Charles Roelslaan blijft beschikbaar voor parkeren. De andere helft wordt natuur.

Ook op andere plekken in de Genneper Parken wordt asfalt weggehaald, zoals aan de Wim van Tuijllaan. In totaal komt er 8.000 vierkante meter extra groen bij in het recreatiegebied.

"We zijn tevreden met de uitkomst. Er komt meer natuur in het gebied, maar vooral meer kwaliteit", reageert Joop van Hout van natuurorganisatie Trefpunt Groen.

De vergroening was een belangrijke voorwaarde van de gemeenteraad voor de bouw van de Park and Ride aan de Aalsterweg. De Park en Ride is onder meer bedoeld om de binnenstad meer autoluw te maken. Bussen rijden vanaf P&R straks naar het Eindhovense centrum. Ook maken sportverenigingen straks gebruik van de nieuwe parkeervoorziening.

De klus om meer groen aan te leggen start naar verwachting in september 2020, na de opening van de nieuwe P&R.