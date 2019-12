De fietspaden in de binnenstad van Eindhoven worden toch uitgevoerd met rood asfalt in verband met de verkeersveiligheid. De paden worden niet grijs, zoals eerder bepaald was.

De grijze kleur zou ten koste gaan van de verkeersveiligheid, meldt het Eindhovens Dagblad.

Het stadsbestuur komt met de aanpassing van de kleur tegemoet aan klachten van de Fietsersbond, het lokale Gehandicaptenoverleg en een aantal fracties in de gemeenteraad over de verkeersveiligheid. Eerder werd voor de kleur grijs gekozen in verband met het design.