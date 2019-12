Woningcorporatie Trudo opent de komende winter een extra opvang voor dak- en thuislozen aan de Anna van Egmondstraat in Eindhoven. Daklozen kunnen daar tot 1 maart terecht, als de andere nachtopvanglocaties vol zitten.

Het nieuwe pand wordt per direct in gebruik genomen vanwege de 'acute situatie', meldt Trudo in een persbericht.

De gemeente versoepelt vanaf 1 januari de criteria waarbij alle daklozen worden opgevangen als het koud is, zij kunnen dan bij de nachtopvang terecht op het moment dat het aanvoelt alsof het vriest. Daardoor zijn er ook meer opvangplekken nodig.

Springplank040 begeleidt de tijdelijke winternoodopvang. Daarnaast zullen er volgens Trudo altijd medewerkers en ook beveiliging aanwezig zijn.



Het pand aan de Anna van Egmondstraat zou oorspronkelijk tot 2021 worden verhuurd, maar stond recent leeg. In het voorjaar wordt het pand omgebouwd tot vier appartementen.

"De tijdelijke noodmaatregel geldt dus eenmalig en voor maximaal 12 weken", meldt directeur-bestuurder Theo van Kroonenburg. "Direct omwonenden en de buurtvereniging De Bergen zijn geïnformeerd".