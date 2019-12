Het vliegverkeer op Eindhoven Airport ligt woensdag voor de tweede dag op rij stil door de mist. Vier vliegtuigen moeten voorlopig aan de grond blijven vanwege onvoldoende zicht, zegt een woordvoerder van de luchthaven in gesprek met NU.nl.

De toestellen staan met passagiers erin aan de grond. Het gaat om vluchten naar Alicante, Wroclaw, Sofia en Boedapest.

Het is nog onbekend of de vluchten dezelfde avond nog mogen vertrekken. Volgens de woordvoerder is dat afhankelijk van of het zicht in de komende uren verbetert.

Later op de avond moet ook een aantal vluchten binnenkomen op Eindhoven Airport. Het is nog onduidelijk of die mogen landen.

KNMI geeft code geel af

Het KNMI heeft dinsdag code geel afgegeven voor dichte mist in Noord-Brabant. Lokaal is het zicht minder dan 200 meter.

Het luchtverkeer op Eindhoven Airport had ook dinsdag al last van de mist. Zowel in de ochtend als in de avond mochten er geen vluchten landen en vertrekken. Zo'n 750 passagiers waren gedupeerd.