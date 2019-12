VVD-raadslid Jurie Boon stopt als gemeenteraadslid van Eindhoven, kondigde hij dinsdagavond aan.

De in Eindhoven woonachtige politicus schrijft in een open brief dat hij zijn werk als raadslid niet meer kan combineren met zijn privéleven. Zijn baan, het raadslidmaatschap en recente ontwikkelingen in zijn privéleven kosten hem te veel energie.

"Voor mij was het raadslidmaatschap nieuw. Eerst gaf het me veel energie. Nu moet ik concluderen dat het mij meer energie kost."



De VVD'er vraagt begrip voor zijn overwegingen. Het is nog bekend wie zijn plek in de gemeenteraad gaat overnemen.