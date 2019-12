Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport is woensdagochtend weer hervat. Dinsdagavond moesten de vliegtuigen op de grond staan vanwege dichte mist. De problemen zijn nu voorbij.

"We houden wel nauwkeurig de weersvoorspellingen in de gaten", meldt Judith de Roy van Eindhoven Airport. Ook de vijf vluchten die dinsdag geannuleerd waren worden woensdag hervat. Dat zal niet tot overlast zorgen.

"Die vijf vluchten gaan vandaag mee. Je hebt dan wel even wat meer mensen in de terminal, maar dat is logisch."

De Roy laat weten dat de meeste reizigers wel begrip hebben voor het besluit van dinsdag. "Mensen vinden het niet leuk om niet te vliegen, maar de meesten snappen het. We moeten wel de veiligheid kunnen blijven garanderen en dat kunnen we met die dikke mist van gisteren niet doen."