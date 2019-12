Het vliegverkeer op Eindhoven Airport ligt dinsdagavond opnieuw stil door mist, meldt de luchthaven via Twitter.

De vijf vluchten naar Marrakesh, Kutaisi, Athene, Faro en Thessaloniki die dinsdagavond nog moeten vertrekken, staan met de passagiers erin aan de grond, vertelt een perswoordvoerder van Eindhoven Airport.

Twee vluchten moeten rond 23.00 uur nog binnenkomen, maar het is volgens de woordvoerder onzeker of die kunnen landen. "Dan moet het weer wel beter zijn, en het ziet er nu niet al te best uit."

Dinsdagochtend mochten vliegtuigen door dichte mist ook niet landen en opstijgen op Eindhoven Airport. Het vliegverkeer kwam rond het middaguur weer op gang.