Het is binnenkort niet meer mogelijk om met contant geld te betalen bij parkeerautomaten in Eindhoven.

Vanaf begin 2020 zullen alle parkeerautomaten in de stad omgebouwd zijn, behalve die in de parkeergarages in het centrum. Daar kan nog wel met contant geld betaald worden om te parkeren.

De meeste mensen betalen volgens de gemeente al met pin of mobiel. Tegelijkertijd wordt het legen van geldautomaten steeds duurder. Naast betalen met pin is het ook mogelijk om met een app te betalen.

Op de website van Eindhoven365 staat een overzicht van alle betaalmogelijkheden bij de parkeerplekken in Eindhoven.