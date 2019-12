Een persoon op een scooter heeft in de nacht van zondag op maandag de shishalounge aan de Stratumsedijk in Eindhoven beschoten.

De eigenaar ontdekte meerdere kogelgaten in het rolluik en het raam toen hij zijn zaak maandagochtend opende. Hij alarmeerde direct de politie.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de beschieting en heeft daarbij camerabeelden bekeken. Op die beelden is te zien dat een scooter met daarop twee personen rond 4.15 uur stopt bij de shishalounge. Een van de mannen op de scooter schiet vervolgens op het pand. Vervolgens gaat de scooter ervandoor richting Stratum.

De politie ontving in de nacht van zondag op maandag helemaal geen meldingen over de beschieting. Mensen die meer weten over de scooter met daarop de twee personen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie in Eindhoven.