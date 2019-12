Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag veertien jaar cel geëist tegen een 41-jarige man zonder woon- of verblijfplaats voor het doodschieten van een 33-jarige man uit Den Bosch in 2017 bij het recreatiepark Aquabest in Best.

De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de man vorig jaar tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. Volgens de rechtbank handelde hij uit noodweer. Zowel de verdachte als het OM gingen in hoger beroep.

Het schietincident vond plaats tijdens een maandelijks salsafeest in Beachclub Sunrise. Tijdens de fatale avond waren er al meerdere opstootjes tussen de groepen mannen waar het slachtoffer en de verdachte toe behoorden.

Op de parkeerplaats werd ook gevochten. Het slachtoffer zou op de dader zijn afgerend. Een beveiliger probeerde het slachtoffer nog weg te trekken, maar kon niet voorkomen dat hij van dichtbij door zijn hoofd werd geschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

OM: 'Verdachte handelde niet uit noodweer'

Volgens de advocaat-generaal, de officier van justitie in hoger beroep, was er geen sprake van noodweer, omdat het slachtoffer werd vastgehouden door een beveiliger. Daarnaast blijkt uit camerabeelden dat de verdachte zijn vuurwapen al uit zijn auto had gehaald voordat de ruzie op de parkeerplaats begon.

Naast het doodschieten van het slachtoffer, verdenkt het OM de man van poging doodslag op de beveiliger die het slachtoffer op het moment van het schieten vast had. Door te schieten op het slachtoffer, accepteerde hij volgens het OM de kans dat de beveiliger dodelijk geraakt zou worden.