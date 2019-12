De eerste paal van de nieuwbouw van Summa Luchtvaartdienstverlening bij de luchthaven van Eindhoven is maandag de grond in gegaan.

Het gebouw van de onderwijsinstelling komt te staan vlak bij de nieuwe parkeergarage P1, die in oktober in gebruik is genomen.



Het Summa College wil samen met bedrijven en instellingen het onderwijs gaan aanbieden, zodat de studenten hun opleiding volgen in de omgeving waar ze na hun studie ook gaan werken. De onderwijsinstelling doet dit ook met Summa Techniek op Brainport Industries Campus en de opleidingen van Summa Automotive op de Automotive Campus in Helmond.

In augustus 2020 zouden de eerste studenten van de opleiding Luchtvaartdienstverlening les moeten gaan krijgen in het gebouw op Eindhoven Airport.