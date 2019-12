Het verdachte pakket dat maandagochtend is aangetroffen bij luchthaven Eindhoven Airport bevat geen explosief, meldt de Koninklijke Marechaussee. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) deed maandag onderzoek naar het pakketje.

In het pakketje zat een grinder. Dat is een voorwerp om producten, waaronder hasj of wiet, in te vermalen.

Een gedeelte van de aankomsthal werd maandag afgezet in verband met de vondst van het pakket. Het vliegverkeer en al andere activiteiten gingen gewoon door op de luchthaven.

Na onderzoek van de EOD blijkt dat het niet om een explosief gaat. De maatregelen worden inmiddels afgebouwd.