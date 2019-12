Het protest van Kick Out Zwarte Piet en Eindhoven Kan Het op het Stadhuisplein in Eindhoven is zaterdag relatief rustig verlopen. Er waren in totaal zo'n vijftig demonstranten aanwezig en geen tegendemonstranten.

Met spandoeken en borden uitten actievoerders hun onvrede over het uiterlijk van Zwarte Piet. Ook waren er toespraken, gedichten en muziek op een klein podium. Zo zeiden mensen te zijn uitgescholden voor Zwarte Piet.

Burgemeester John Jorritsma stond de demonstratie uitsluitend toe op het Stadhuisplein. Hiermee wilde hij de veiligheid en openbare orde bewaken. Vorig jaar liep een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet tijdens de intocht van de Sint uit op rellen. Tegendemonstranten bekogelden actievoerders met blikjes bier op het bordes van de Catharinakerk.