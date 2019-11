Professor Jan Bergmans van de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) ontvangt 800.000 euro subsidie voor een camera die waarschuwt bij een acuut hartprobleem.

De professor kreeg de subsidie tijdens het congres Hart voor duurzame zorg in Utrecht. Het bedrag wordt betaald door de Hartstichting en overheidsorganisatie ZonMw.

Bergmans kreeg het bedrag omdat de hartbewaking die op de intensive care gebruikt wordt niet geschikt is voor andere ziekenhuisafdelingen. Daarom moest er een nieuwe technologie ontwikkeld worden. De camera van Bergmans slaat alarm bij plotselinge gezondheidsproblemen bij ziekenhuispatiënten, die vaak veroorzaakt worden door hartziekte.

De camera meet niet alleen licht, maar ook warmte. Daarbij worden de hartslag en ademhaling geregistreerd, hoe de patiënt beweegt, hoe warm hij is en zelfs hoe hij kijkt. Volgens de onderzoekers kunnen dit soort gegevens voorspellen of de gezondheid plotseling achteruit gaat.

In eerste instantie wordt de camera alleen gebruikt in het ziekenhuis, maar op de lange termijn wordt gekeken of mensen de camera ook thuis of bij de huisarts kunnen gebruiken.