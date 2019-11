De Mathildelaan en een deel van de Emmasingel in Eindhoven zijn straks nog maar één rijstrook breed. De maatregel is onderdeel van het project om de binnenstad autoluw te maken.

Het is de bedoeling dat de kruising van de Emmasingel met de Mathildelaan veiliger wordt. Voetgangers moeten de binnenstad beter kunnen bereiken via een veilige oversteekplaats.

Het college denkt niet dat de maatregelen zullen leiden tot verkeersopstoppingen. In het nieuwe ontwerp wordt de bocht voor de busbaan verbreed, waardoor bussen niet meer op elkaar hoeven te wachten. Fietsers krijgen een breder fietspad. Ook moet het plan de doorstroom van en naar de parkeergarage bevorderen.

De werkzaamheden aan de kruising van de Emmasingel en de Mathildelaan beginnen aan het eind van 2019, zodra de werkzaamheden aan de Vestdijk zijn afgerond.

Werkzaamheden duren vier maanden

Meerdere werkzaamheden zullen worden gecombineerd. De kruising zal ongeveer twee maanden slecht of helemaal niet bereikbaar zijn. In totaal zullen de werkzaamheden zo'n vier maanden in beslag nemen.

De maatregel gaat ongeveer 2 miljoen euro kosten.