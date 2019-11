Jos van Bree is donderdagavond geïnstalleerd als burgemeester van Geldrop-Mierlo tijdens een speciale openbare raadsvergadering.

De raadsvergadering vond plaats in het nieuwe gemeentehuis van Geldrop-Mierlo, door commissaris van de koning Wim van de Donk.



Vrijdag maakt de nieuwe burgemeester kennis met de inwoners van Geldrop-Mierlo. Er is een receptie voor hem georganiseerd in het nieuwe gemeentehuis, waar iedereen die dat wil de burgemeester persoonlijk kan komen feliciteren.



De receptie begint om 16.00 uur.