De dode man die donderdag rond 7.00 uur werd gevonden op de Fuutlaan in Eindhoven is een 31-jarige man uit Boxtel. De politie vermoedt dat hij door geweld om het leven is gekomen.

Het lichaam werd gevonden door een passant en lag tussen een pand aan de Fuutlaan en het spoor. In een nabijgelegen gebouw is een expertisecentrum gevestigd dat zich bezighoudt met georganiseerde criminaliteit. Volgens de politie is er geen verband tussen het slachtoffer en dat overheidspand.

Na de vondst werd de omgeving van de Fuutlaan afgesloten en deed de politie uitgebreid sporen- en buurtonderzoek. Ook worden camerabeelden in de omgeving bekeken.

Op het lichaam van de man zal sectie worden verricht om de doodsoorzaak vast te stellen.

De Fuutlaan is een vrij drukke weg. Daarom hoopt de politie te spreken met mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien die nacht of ochtend.