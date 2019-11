Het Europees kampioenschap squash van 2020 wordt afgewerkt in het Klokgebouw in Eindhoven.

Ruim tweehonderd deelnemers uit twintig verschillende landen reizen naar Eindhoven. Zowel de herenteams als de damesteams spelen om de Europese titel.



Squash Bond Nederland-directeur Sven Wouters is blij met het binnenhalen van het EK. Het is zeven jaar geleden dat het EK squash in Nederland werd gehouden; toen was het kampioenschap in Amsterdam.

Het EK wordt gehouden van 29 april tot en met 2 mei 2020.