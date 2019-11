Op de Fuutlaan in Eindhoven is donderdagochtend een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf.

Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. In het pand is een expertisecentrum gevestigd dat zich bezighoudt met georganiseerde criminaliteit. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Overheidsinstanties wisselen er informatie en expertise uit om ondermijnende criminaliteit te bestrijden.

Op het plaats delict is een onderzoek gaande. De politie denkt inmiddels de identiteit van het slachtoffer te weten, maar kan dit momenteel nog niet delen.