Eindhovense studentenkamers moeten minimaal 10 vierkante meter groot zijn, dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten. Een voorstel om hier 5 vierkante meter van te maken, haalde het niet.

Een woonruimte, die aan minimale eisen voldoet is volgens het stadsbestuur een studentenkamer van minimaal 10 of 14 vierkante meter. 10 vierkante meter, als er gemeenschappelijke voorzieningen zijn in huis. 14 als die er niet zijn.



"Met deze regel willen we voorkomen dat er overbewoning ontstaan. We willen voorkomen dat het met heel kleine kamers te druk wordt in een buurt", licht wethouder Yasin Torunoglu van Wonen en Wijken toe.

Toch stuitte dat standpunt op weerstand van VVD, D66 en GroenLinks. De drie partijen vinden dat 5 vierkante meter de minimale grootte moet zijn.

Ook uitten diverse verhuurders en huurders eerder al hun onvrede over een minimum van 14 vierkante meter.

'Studentenkamers van 5 vierkante meter meer betaalbaar'

"Als huurders en verhuurders 5 vierkante meter oké vinden, dan moet dat kunnen. De gemeente hoeft dat dan toch niet te verbieden. Een hele kleine kamer kan ook betaalbaarder zijn, en dus gunstig voor startende studenten", vindt VVD-raadslid Jurie Boon.



Het voorstel van VVD, D66 en GroenLinks kreeg dinsdagavond weinig bijval van de rest van de gemeenteraad.

"Ik ben bang dat er met een minimum van 5 vierkante meter straks verhuurders zijn die panden opsplitsen in veel heel kleine kamers", aldus Henk Jager van de ChristenUnie.

SP-raadslid Jannie Visscher zegt: "De VVD heeft het vooral over studenten, maar er zijn ook arbeidsmigranten die in kamers wonen. Als je zo lang moet wonen in een kamer waar je je nauwelijks kunt keren, dan lijkt me dat toch echt niet gewenst."