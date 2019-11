Binnen een jaar moeten er zevenhonderd tijdelijke studentenkamers bijkomen in Eindhoven. Wethouder Yasin Torunoglu heeft die ambitie uitgesproken, op aandringen van partijen in de gemeenteraad.

GroenLinks, VVD, D66, CDA, ChristenUnie en Denk vinden dat er snel extra kamers bij moeten komen.

Onder studenten en arbeidsmigranten is een groeiende vraag naar betaalbare woonruimte in de stad, maar ook statushouders en alleenstaanden zijn op zoek. De zevenhonderd extra kamers zouden maximaal 450 euro per maand moeten gaan kosten.

De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met strengere regels voor het splitsen van woningen voor kamerverhuur. Zo komt er onder meer een 30 meterregel: binnen een straal van 30 meter van een verhuurpand mag geen tweede woning gesplitst worden.

"Die extra regel is prima, maar dan moet daar wel iets tegenover staan. En dat zijn afspraken tussen gemeente, onderwijsinstellingen, corporaties en verhuurders, om veel meer betaalbare kamers te realiseren", zegt Eva de Bruijn van GroenLinks.

Torunoglu wil werk maken van die ambitie. "We hebben de afgelopen jaren al 1.500 extra studentenunits gecreëerd. Pas nog zijn er driehonderd units bijgebouwd bij de Berenkuil. Maar als we hiermee aan de slag gaan, wil ik wel van studentenorganisaties horen wat er echt nodig is."

'Technische Universiteit en Fontys moeten meer doen'

Bij die bouwklus willen zowel de gemeenteraad als de wethouder dat onderwijsinstellingen meer verantwoordelijkheid nemen.

CDA-raadslid Niels Groot: "Fontys en de Technische Universiteit Eindhoven willen studenten aantrekken. Dan moeten ze ook meehelpen om te zorgen voor extra woonruimte."

Begin volgend jaar zouden onder meer gemeente en onderwijsinstellingen met elkaar om tafel moeten gaan.