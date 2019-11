Waalre krijgt een Lokaal Sportakkoord waarin afspraken komen te staan over de realisatie van sport en bewegen in de gemeente. Woensdagavond vindt de startbijeenkomst plaats.

Sportaanbieders, zorginstanties, onderwijsinstellingen en bedrijven kunnen zich aansluiten bij de gemeente. Er wordt ook gekeken naar het inzetten van sport als middel om een bijdrage te leveren bij sociaal-maatschappelijke uitdagingen.

"Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren", laat Miriam van Moll weten. Zij is vanuit Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB) onafhankelijk procesbegeleider in Waalre.

Tijdens de bijeenkomst worden de aanwezigen geïnformeerd over het sportakkoord voor Waalre; met name over de weg ernaartoe, de kansen die het biedt en wat de inbreng van partners kan zijn.

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Waalre volgt het in 2018 gesloten Nationaal Sportakkoord op. Het landelijk akkoord moet worden vertaald naar lokale of regionale sportakkoorden. De startbijeenkomst begint om 19.00 uur.