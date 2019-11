De gemeente Eindhoven wil niet meer samenwerken met zorginstellingen die woekerwinsten boeken. Dit voorstel van onder meer de PvdA en D66 kreeg dinsdagavond een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

Het is nog onduidelijk hoe hoog de winstpercentages maximaal zouden mogen zijn.



De gemeenteraad debatteerde dinsdagavond over de voorwaarden waaraan zorginstellingen vanaf 2021 moeten voldoen bij het leveren van onder meer jongeren- en gehandicaptenzorg. Eerder bleek dat sommige zorgaanbieders een forse winst boekten, maar daarbij niet altijd goede zorg leverden.

"Dat moet afgelopen zijn. We willen niet dat het geld belandt bij bestuurders in plaats van mensen die de zorg nodig hebben", zegt PvdA-raadslid Marjolein Senden.

Met de nieuwe inkoopstrategie wil de gemeente uiteindelijk met minder zorgaanbieders in zee gaan. Het stadsbestuur wil in het bijzonder op het gebied van complexe zorg vooral contracten afsluiten met grote, bekende instellingen. Daarmee wil verantwoordelijk wethouder Renate Richters meer controle krijgen over de kosten en de kwaliteit van de zorg.