De organisator van het Winter Ibiza Festival en het Schlagerfestival in het Beursgebouw in Eindhoven heeft de evenementen dinsdag plotseling afgelast "wegens persoonlijke omstandigheden en op dringend doktersadvies". De feesten stonden gepland op 13 en 14 december.

De organisator, Willem Vogels van Vita Music bv, schrijft dat het niet meer mogelijk is om een vervangende datum te regelen bij het Beursgebouw.

Mensen die een kaartje hebben gekocht, krijgen een e-mail over het vervolg. Het is niet bekend of zij hun geld terugkrijgen.