Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag volledig uitgebrand aan de I.B.C-weg in Best.

Dat gebeurde naast een huis voor arbeidsmigranten. Zij deden met brandblussers een eerste bluspoging, maar dat mocht niet baten.

De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te doven, maar de auto was niet meer te redden.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. De politie heeft via Burgernet een oproep gedaan aan mensen die iets verdachts hebben gezien.