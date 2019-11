Het aantal meldingen van foutgeparkeerde fietsen in Eindhoven is de afgelopen jaren verdrievoudigd, blijkt uit cijfers van de gemeente, opgevraagd door Studio040.

In 2013 werd er zo'n 470 keer geklaagd door inwoners, in 2018 was dit aantal verdrievoudigd. In oktober van dit jaar stond de teller al op zestienhonderd klachten.

"De overlast is er al jaren. Je handen jeuken als winkelier om ze zelf op te tillen en weg te brengen", vertelt Bart Meijer van Stichting Detailhandelsplatform Binnenstad Eindhoven. Vooral de ondernemers op het 18 Septemberplein en de Nieuwe Emmasingel klagen over de foutgeparkeerde fietsen.

Volgens de gemeente komt de stijging door de groei van de stad. Zo komen er steeds meer studenten en internationals naar Eindhoven, om hier te studeren of te werken. Daarnaast neemt het aantal klachten mogelijk ook toe door de komst van een speciale app. Via de app kunnen inwoners van de gemeente hun klacht of probleem melden.

Wethouder Monique List begrijpt de wens voor meer stallingen, maar vaak is dit niet mogelijk en op dit moment telt de stad genoeg stalruimte, zegt ze. "We hebben pas nog een fietsentelling gedaan in de stad. Daaruit blijkt dat het huidige aantal stallingen genoeg plek biedt. Veel foutgeparkeerde fietsen staan toch dicht bij winkels, daar waar de mensen willen zijn."