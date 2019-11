Het vliegverkeer op Eindhoven Airport heeft maandagochtend vertraging opgelopen door de dichte mist. Volgens een woordvoerder van de luchthaven konden zeven vluchten niet op de geplande tijd vertrekken.

"De eerste vlucht zou vanochtend om 7.00 uur vertrekken, maar kon door de dichte mist pas om 8.50 uur opstijgen", meldt een woordvoerder van Eindhoven Airport. "Nu de mist wegtrekt, startten we weer op. Maar het vertrekkende vliegverkeer heeft waarschijnlijk nog de hele dag last van vertragingen."

Ook het aankomende vliegverkeer op Eindhoven Airport heeft maandagochtend vertraging opgelopen. Twee vluchten moesten uitwijken naar Maastricht Aachen Airport.

Niet alleen op Eindhoven Airport, maar ook op Schiphol liep het vliegverkeer maandag vertraging op. "Zolang de mist niet is weggetrokken, moeten reizigers rekening houden met vertragingen. We adviseren om de actuele vliegtijden in de gaten te houden", meldt de woordvoerder van Schiphol. Hoeveel vluchten zijn getroffen en hoelang de vertragingen gaan duren, kon de woordvoerder niet zeggen.

Het KNMI heeft maandagochtend een code geel afgegeven voor dichte mist in een groot gedeelte van het land. In de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Limburg moet het verkeer rekening houden met minder dan 200 meter zicht.