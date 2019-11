Op een Aldi-supermarkt aan de Tongelresetraat in Eindhoven is maandagochtend een overval gepleegd.

Volgens de politie is er niemand bij de overval gewond geraakt. Of er een buit is meegenomen, is nog onduidelijk.



De politie is nog op zoek naar de dader. Het gaat om een "gezette" man met donkere kleding aan.