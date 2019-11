Vanaf 15 december stoppen bussen bij een nieuwe HOV-bushalte bij Meubelplein Ekkersrijt in Son en Breugel, waar onder meer IKEA een vestiging heeft. De bestaande halte Meubelplein komt te vervallen.

De gemeente wil de bereikbaarheid van Ekkersrijt - en die van de meubelboulevard in het bijzonder - verbeteren. Begin december begint de bouw van de nieuwe HOV-bushalte.

Wethouder Jan Boersma hoopt daarnaast personeel van de woonwinkels te stimuleren om met het openbaar vervoer naar het werk te gaan. "Personeel van omliggende bedrijven wordt met het aanbod van deze halte geprikkeld om bij woon-werkverkeer vaker de bus te nemen en zo hun dagelijkse verplaatsingsgedrag te verduurzamen."

Vanwege de aanleg van de bushalte is de meubelboulevard op donderdag 12 en vrijdag 13 december deels afgesloten. Het verkeer naar het parkeerterreinen wordt omgeleid met borden.

De bussen van de lijnen 406, 21 en 22 stoppen bij deze eindhalte in een haltekom naast de rijbaan. Overstappen is hierdoor makkelijker. De haltekom biedt namelijk ruimte voor twee bussen. Volgens de nieuwe dienstregeling die in december ingaat, rijdt de bus ook vóór en na de openingstijden van de winkels.