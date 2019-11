Aan de Insulindelaan werd een persoon zaterdagavond het slachtoffer van een beroving, maar de dader of daders dropen uiteindelijk zonder zijn bezittingen af. Dat meldt de politie op Twitter.

Aanvankelijk kregen agenten een melding van een overval op een woning in de nabijgelegen wijk Tongelre, maar de aandacht werd al snel verlegd naar de Insulindelaan.

De politie is opzoek naar mensen die meer over het incident afweten. De poging tot beroving zou zijn uitgevoerd in de omgeving van een pinautomaat.