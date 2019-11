Op het VDMA-terrein in het centrum van Eindhoven komt 3.500 vierkante meter aan bosgebied.

In het plan voor het terrein is een ontwerp voor een zogenoemd Brabants Stadbos opgenomen, inclusief boswachter.

Het nieuwe terrein moet een gebied worden waarin wonen, werken en recreatie samenkomen. "Het VDMA-terrein wordt een levendig onderdeel van de binnenstad", aldus Yasin Torunoglu, wethouder Wonen. "Bovendien krijgt de stad er een verbinding bij: vanuit het station naar de binnenstad, richting Mariënhage en het NRE-terrein."

Ook de geschiedenis van het VDMA-terrein komt naar voren met het nieuwe design. "We gaan de oude gebouwen laten staan", laat Bas van Dam van projectontwikkelaar Being Development weten. "Daarmee laten we het karakter van de de stad en deze plek goed zien."

De projectontwikkelaar Being Development is uitgekozen om het terrein aan de Vestdijk te herontwikkelen. De ontwikkelaar wil nu al starten met een tijdelijke invulling van de aanwezige panden. Ondertussen werken de gemeente en Being aan een definitieve overeenkomst.

De bedoeling is dat er in 2021 gestart zal worden met de bouw.