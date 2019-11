De gemeente Eindhoven stelt een speciale taskforce in om de verkeersproblemen in en rond de stad aan te pakken, blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders.

De Eindhovense gemeenteraad klaagt al jaren over de slechte bereikbaarheid van de stad. Er zijn veel files, en vooral in de spitsuren staat het verkeer vaak vast. Volgens het college wordt die overlast de komende jaren alleen maar erger, omdat er volop wordt gebouwd, bijvoorbeeld aan de noordkant van het station en op Strijp-S.



Ambtelijke experts gaan plannen bedenken om de bereikbaarheid, doorstroom van het verkeer en de parkeervoorzieningen te verbeteren. De taskforce Minder Hinder gaat het komende jaar aan de slag met kortetermijnoplossingen en maatregelen voor de langere termijn.

Voor de korte termijn wordt gedacht aan betere bebording en afstelling van verkeerslichten tijdens evenementen. Ook verwacht de gemeente dat het instellen van extra pop-upparkeerplaatsen helpt, net als het beter informeren van inwoners via sociale media.

Voor de langere termijn staan extra park and rides, betere parkeervoorzieningen voor fietsers en slimme verkeerslichten op de rondweg op het wensenlijstje. Ook wil de gemeente speciale 'bouwhubs' inrichten, zodat automobilisten minder last hebben van vrachtwagens die de bouwterreinen op- en afrijden.



Volgens het stadsbestuur past het instellen van de taskforce binnen de begroting en hoeft er geen extra budget te worden vrijgemaakt.