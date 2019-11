De verbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg loopt flinke vertraging op, blijkt uit stukken die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens het kabinet is de vertraging onmogelijk, omdat de aanleg leidt tot te veel extra uitstoot van stikstof.

Uit stukken van Van Nieuwenhuizen blijkt dat het één tot drie jaar langer duurt voor de verbreding klaar is. Eerder liet het kabinet weten dat er geen vertraging zou zijn, en dat de werkzaamheden wel in 2021 zouden kunnen starten.

De maatregel om de uitstoot te verminderen door de maximumsnelheid te verlagen naar 100 kilometer per uur, is niet voldoende om de extra stikstofuitstoot te compenseren.



De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de verbreding. De verbreding is volgens het kabinet nodig, omdat er vaak files zijn tussen Eindhoven en Tilburg. Ook de provincie en het regionale bedrijfsleven willen dat de schop de grond ingaat.