Zo'n zeventig demonstranten hebben zich woensdag verzameld op het 18 Septemberplein in Eindhoven om te protesteren tegen 5G-netwerken.

De demonstranten verzamelden rond 12.30 uur. Via de Markt en het Catharinaplein zijn ze daarna naar het Stadhuisplein gelopen. Op het plein hebben zij vervolgens een informatiemap overhandigd aan locoburgemeester Marcel Oosterveer. Hij zegt de informatie met interesse te gaan lezen.

Eindhoven is een van de eerste steden in Nederland waar geëxperimenteerd wordt met 5G-netwerken. Het gaat om een aantal testlocaties in de stad. De stad wil met het netwerk testen of maatschappelijke uitdagingen, zoals stijgende zorgbehoeftes en verkeersproblemen, opgelost kunnen worden.