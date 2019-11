Marie-Louise Vossen, raadslid van bestuur van de Geestelijke gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven en omgeving (GGzE) gaat het concern verlaten. Vossen is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Libra Revalidatie & Audiologie.

Negentien jaar geleden begon zij bij de instelling voor geestelijke gezondheidszorg; eerst als zorgmanager en later werd zij directeur van de afdeling Volwassenen en Ouderenpsychiatrie. In 2010 werd ze benoemd als lid van de raad van bestuur. Zij bekleedde deze functie naast Joep Verbugt.

"Ik neem met pijn in mijn hart afscheid van GGzE. De afgelopen 33 jaar heb ik met hart en ziel gewerkt in de ggz, waarvan de laatste negentien jaar bij GGzE", laat Vossen weten. Wie haar zal opvolgen is momenteel nog niet duidelijk.