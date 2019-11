Het verplegend personeel van drie ziekenhuizen in de regio Eindhoven voert woensdag actie voor een betere cao. De actie is onderdeel van een landelijke staking.

Het gaat om het Eindhovense Catharina Ziekenhuis, de locaties van het Maxima Medisch Centrum en het Geldropse Sint Anna Ziekenhuis. Bij het laatste ziekenhuis lopen medewerkers woensdagochtend een protestmars.



In totaal hebben actiecomités in meer dan tachtig ziekenhuizen en revalidatiecentra in het land zich aangesloten. Daarbij worden honderden afdelingen voor 24 uur gesloten, zoals operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen, facilitaire dienst en laboratoria. In alle gevallen gaat het om niet-spoedeisende zaken.

Afgelopen zomer werd er al actie gevoerd bij het Catharina Ziekenhuis.

Veruit meerderheid van ziekenhuis doet mee met staking

Veruit de meerderheid van de ziekenhuizen doet mee, na de oproep van onder meer vakbonden FNV, NU'91 en CNV. Artsen en verpleegkundigen eisen een loonsverhoging, en een toeslag wanneer ze last-minute opgeroepen worden.

Daarnaast willen ze duidelijke afspraken over de werkomstandigheden, zoals rusttijden. Volgens de vakbonden is het werk in ziekenhuizen zwaar en is er te weinig personeel, terwijl er juist steeds meer behoefte is aan zorg. Dit komt door de vergrijzing en de toename van chronische aandoeningen.