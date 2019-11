Een vrouw is dinsdag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Johan Peijnenburgweg in Geldrop. De scooterrijder liep een flinke hoofdwond op en had last van haar nek.

Een ambulance kwam met spoed ter plaatse. Het ambulancepersoneel heeft de vrouw nagekeken. De automobilist bleef ongedeerd.

De auto heeft alleen blikschade opgelopen. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.

De Johan Peijnenburgweg werd in verband met het ongeval afgesloten door de politie. Het verkeer werd omgeleid.