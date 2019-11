De Eindhovense burgemeester John Jorritsma heeft maandag Jeugdlintjes uitgereikt aan zeven kinderen voor het verrichten van een heldendaad.

Zo zamelde de zesjarige Daan Kluijtmans flessen in om zo geld in te zamelen voor de badkamerverbouwing van zijn zieke buurvrouw. Binnen mum van tijd was het plan in heel Eindhoven bekend en was het benodigde geld binnen.



De dertienjarige Irazgül Sayar redde het leven van haar moeder. Het meisje verleende eerste hulp aan haar moeder in een levensbedreigende situatie. Door het handelen van Irazgül is de kans op herstel van haar moeder aanzienlijk vergroot. Met tranen in haar ogen ontving Irazgül het Jeugdlintje van burgemeester Jorritsma.

Het Jeugdlintje is in het leven geroepen als blijk van waardering voor kinderen tot achttien jaar oud. Het wordt uitgereikt aan kinderen die iets bijzonders hebben gedaan voor anderen of voor de stad. Het werd in 2013 voor het laatst uitgereikt en nu, zes jaar later, is het weer zo ver.



Naast het Jeugdlintje krijgen de helden ook een oorkonde en een vereeuwiging in de Kruisstraattunnel. Deze drukke tunnel is omgetoverd tot Heldentunnel waar door middel van een creatie van de Design Academy de namen van de jeugdhelden te zien zijn.