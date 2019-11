Destructiebedrijf Rendac gaat 7 miljoen euro extra investeren in de aanpak van stankoverlast in de omgeving van de vestiging in Eindhoven. Bewoners van de Eindhovense wijk Blixembosch ervaren al anderhalf jaar lang stankoverlast.

Het bedrijf, dat dierlijk afval verwerkt, stelt al verschillende maatregelen te hebben genomen om de slechte geur tegen te gaan.

Zo wordt het dierlijk restafval behandeld na binnenkomst en wordt bederf met verhittingsprocessen gestopt. Ook worden geuren weggezogen en worden er filters en luchtwassers ingezet.

Deze maatregelen zouden echter niet voldoende zijn om de stank te verminderen. Volgens Rendac komt dat door technische storingen en de hoge temperaturen in de zomer. Het bedrijf zal daarom extra geld steken in het bestrijden van de stank.