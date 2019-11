De intocht van Sinterklaas in Eindhoven is zaterdag zonder 'noemenswaardige problemen' verlopen, meldt de politie.

Sinterklaas en zijn Pieten vaarden rond 12.00 uur Eindhoven binnen via het Eindhovens Kanaal. Vanaf daar vervolgde de goedheiligman zijn tocht te paard naar het 18 Septemberplein.

Hoewel de intocht feestelijk verliep, werden er wel twee arrestaties verricht. Beide personen werden aangehouden omdat ze de instructies van de politie niet opvolgden.

Aanvankelijk zouden er zaterdag demonstraties plaatsvinden van de actiegroep Sinterklaas als traditie (voorstanders van Zwarte Piet) en Eindhoven Kan Het (tegenstanders van Zwarte Piet). Beide groepen lieten vrijdagavond echter weten van de demonstratie af te zien.

Vorig jaar verliep de sinterklaasintocht in Eindhoven grimmig. Een flinke groep voetbalhooligans zocht de confrontatie op met demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Er werden in totaal zes arrestaties verricht.