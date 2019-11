Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft vrijdagavond bekendgemaakt zaterdag niet te zullen demonstreren tijdens de sinterklaasintocht in Eindhoven, aldus Omroep Brabant.

KOZP zegt dat het niet meer nodig is om in Eindhoven te demonstreren aangezien beloofd is dat volgend jaar enkel roetveegpieten bij de intocht in de stad aanwezig zal zijn.

Wel zegt de actiegroep te willen demonstreren op 30 november, vlak voor de Catharinakerk. Voorstanders van Zwarte Piet belaagden op die plek vorig jaar de KOZP-demonstranten door ze met eieren te bekogelen.

"Hier gaan wij onze stem laten horen tegen racisme, uitsluiting, discriminatie en de racistische karikatuur Zwarte Piet, " aldus KOZP in een brief.