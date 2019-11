Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Eindhoven Kan Het, de actiegroepen tegen Zwarte Piet, gaan niet demonstreren tijdens de sinterklaasintocht in Eindhoven zaterdag.



Het besluit is genomen na verschillende gesprekken met de gemeente en betrokkenen. In plaats van een actie tijdens de intocht, demonstreren de groepen op 30 november in het centrum van Eindhoven.

Tijdens de sinterklaasintocht vorig jaar liep een actie van KOZP uit de hand. Tegendemonstranten gooiden met eieren en blikjes naar de actievoerders.