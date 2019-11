Er is in Eindhoven veel te weinig opvang voor daklozen met zware problemen, stellen opvangcentra 't Hemeltje en Ervaring die Staat donderdag.

Volgens de opvangcentra zijn er in Eindhoven meer dan dertig daklozen die tijdens het winterse weer noodgedwongen op straat slapen. Enkele van die daklozen behoren tot de "zeer zware gevallen". "Deze mensen hebben hulp en begeleiding nodig. Ze zijn verslaafd, verward of zwakbegaafd", zegt Els Keet van Ervaring die Staat.

Als er niet wordt ingegrepen, is het volgens Keet wachten op een incident zoals in Groningen, waar een man twee mensen doodde in een bioscoop. "Dat moeten we toch niet willen, hier in Eindhoven."



De twee opvangcentra pleiten daarom voor extra straatwerkers, ook in de nacht, die de ervaring hebben om deze groep daklozen bij te staan. "Ze kunnen helpen om de mensen rustig te krijgen. Ook moeten er extra opvangplekken komen, waar deze zware groep terecht kan", benadrukt Keet.

'Huidige opvangvoorzieningen schieten tekort'

Ook Marlies de Weijs van 't Hemeltje ziet een toename in het aantal zware gevallen in de daklozenopvang. Het zijn volgens haar vaak verwarde mensen, zonder sociaal netwerk. "De huidige opvangvoorzieningen schieten voor deze groep tekort."

Ze wijst op de risico's als de risicogroep niet beter wordt begeleid en ondersteund. Eind september stichtte een dakloze brand bij 't Hemeltje omdat hij volgens De Weijs "wanhopig" was en opgenomen wilde worden. "We moeten steeds meer veiligheidsmaatregelen nemen bij 't Hemeltje."

Gemeente: 'Daklozenopvang behoeft extra bedden'

Eerder zei wethouder Renate Richters dat er extra bedden moeten komen in de nachtopvang in Eindhoven. Zo zat nachtopvang 't Eindje aan de Mathildelaan in oktober meerdere keren vol. Richters wil vijf extra opvangplekken creëren, maar volgens Keet en De Weijs is dat onvoldoende.



De gemeente heeft dit jaar niet bezuinigd op de noodopvang voor daklozen. Wel werden instellingen gekort op het budget voor woonbegeleidingstrajecten voor deze doelgroep.

In de komende weken debatteert de gemeenteraad over hoe de daklozenopvang in Eindhoven kan worden verbeterd. Het stadsbestuur pleit voor onder meer een 24 uursopvang.