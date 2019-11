10 procent van de gebouwen in Eindhoven is mogelijk brandonveilig. Dat blijkt uit een steekproef van Jos Lichtenberg, gepensioneerd hoogleraar bij de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e).

Hij deed zijn onderzoek onder verschillende woontorens in de stad, meldt dagblad Trouw op basis van een artikel in vakblad Gevelbouw.



Lichtenberg deed zijn steekproef naar aanleiding van de grote brand in de Grenfell-toren in Londen. Het materiaal dat daar gebruikt werd in de gevels, en waardoor het vuur zich zo snel kon verspreiden, wordt ook in Nederland gebruikt om gevels te isoleren. Maar het is nog onduidelijk op welke schaal dat gebeurt.



Lichtenberg bekeek met zijn bedrijf Off Road Innovations 79 panden van 13 meter of hoger in Eindhoven. Hij merkte 10 procent van de panden aan als "risicogebouw". Het gaat naar schatting om zo'n 35 panden die bij een brandje snel in lichterlaaie kunnen staan.

"Daarmee zijn de gebouwen nog niet definitief onveilig, maar is in elk geval een diepgaander onderzoek noodzakelijk en/of moeten specifieke maatregelen worden genomen", schrijft Lichtenberg in het vakblad.



In heel Nederland gaat het volgens de emeritus hoogleraar om "honderden, zo niet meer dan duizend panden" die als brandonveilig kunnen worden aangemerkt.