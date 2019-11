De aanleg van een nieuwe inrit voor bussen naar het busstation Neckerspoel zorgt voor grote verkeersproblemen op de Fellenoord in Eindhoven.

Verkeersregelaars slagen er nauwelijks in alle verkeersstromen in goede banen te leiden, waardoor ook gevaarlijke situaties ontstaan. De nieuwe inrit voor bussen is de afgelopen week aangelegd en werd donderdag in gebruik genomen. De aanpassing is nodig omdat het busstation wordt uitgebreid.



Bussen uit de richting van de John F. Kennedylaan en de Berenkuil rijden het busstation niet meer in via de verkeerslichten, maar via een nieuwe doorsteek die gemaakt is bij het kantoor van de Rabobank. Ze kruisen daardoor de rijbaan en het fietspad. Verkeer dat uit de richting van het Philips Stadion komt, moet eerst ritsen naar één rijbaan omdat de andere baan nu gereserveerd is voor bussen. Bij de nieuwe doorsteek van bussen staan verkeersregelaars, maar hun aanwijzingen worden regelmatig genegeerd.

De nieuwe situatie zorgt niet alleen voor gevaarlijke situaties, maar ook voor opstoppingen. De afgelopen dagen stonden er met name in de avondspits regelmatig files tot aan de Elisabethtunnel. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna voltooid, maar het is nog niet duidelijk in hoeverre de nieuwe situatie blijvend voor problemen zorgt.