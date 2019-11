Bij een schietpartij in een appartement aan de Willem de Zwijgerweg in Best is woensdag rond 23.30 uur een 53-jarige man zwaargewond geraakt.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om assistentie te verlenen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. De bewoner van het appartement is aangehouden. Het is niet bekend of dit het slachtoffer betreft.