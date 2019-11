Bij een schietpartij in een woning aan de Willem de Zwijgerweg in Best is woensdag rond 23.15 uur een 53-jarige man uit die gemeente zwaargewond geraakt.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om assistentie te verlenen, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Inmiddels is hij buiten levensgevaar.

De bewoner van het huis is aangehouden. Volgens de politie waren "de aangetroffen situatie en de omstandigheden in de woning voldoende aanleiding om hem aan te houden". Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident.

De politie heeft ter plaatse een vuurwapen in beslag genomen en onderzoekt of dat bij het incident is gebruikt.