De nieuwe burgemeester van Geldrop-Mierlo Jos van Bree gaat over ruim twee weken aan de slag.

Van Bree wordt op 28 november geïnstalleerd. Een dag later is er een receptie, waarbij geïnteresseerden welkom zijn om hem te feliciteren.



Eind vorige maand werd duidelijk dat de huidige wethouder van Helmond is voorgedragen om de nieuwe burgemeester van Geldrop-Mierlo te worden.



De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo wil vooral dat Van Bree ervoor zorgt dat de gemeente meer over het voetlicht komt binnen alle regionale samenwerkingsverbanden, zoals het Stedelijk Gebied Eindhoven en het MRE. Zelf zei hij ook vooral zichtbaar te willen zijn voor de inwoners.