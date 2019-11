Pegida gaat zaterdag toch niet demonstreren tijdens de intocht van Sinterklaas in Eindhoven, maakte de organisatie dinsdagavond bekend via Twitter. Volgens voorman Edwin Wagensveld is demonstreren nutteloos nu de anti-islambeweging niet direct naast de tegenstanders van Zwarte Piet mag staan.

De burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, besloot dinsdagavond om voor- en tegenstanders van Zwarte Piet een eigen plek te geven om te demonstreren tijdens de intocht. In totaal vier actiegroepen mogen protesteren in Eindhoven: Pegida, Kick Out Zwarte Piet (KOZP), Eindhoven Handhaaft Zwarte Piet en Sinterklaasfeest als traditie.

Pegida vroeg de gemeente Eindhoven om te demonstreren op dezelfde plek als de voorstanders van Zwarte Piet. Nu de burgemeester dat verzoek heeft afgewezen, heeft de anti-islambeweging besloten de actie af te lassen. Het heeft volgens Wagensveld geen zin om meters verderop te demonstreren.

Voor zover bekend gaan de demonstraties van de andere actiegroepen zaterdag wel door.